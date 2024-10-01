(Ершова) Анастасия 1 (Настасья 1) Мокеева
Место рождения
Дата рождения15.12.1869 ст.
Дата смерти30.07.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1869 ст.
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Мокей Егоров и жена его Варвара Анисимова,оба православные
Крещение
17.12.1869 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Стефан Анисимов и девица Дарья Анисимова
Смерть
30.07.1872 ст.
от младенческой