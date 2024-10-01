(Ершова) Анастасия 1 (Настасья 1) Мокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ершова) Анастасия 1 (Настасья 1) Мокеева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.12.1869 ст.

Дата смерти

30.07.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1869 ст.

Отец: Ершов Мокей Егоров Георгиев

Мать: Ершова (Ширяева) Варвара Анисимова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Мокей Егоров и жена его Варвара Анисимова,оба православные
Крещение
17.12.1869 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Стефан Анисимов и девица Дарья Анисимова
Смерть
30.07.1872 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой

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