Победина (Смирнова) Глафира Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1869 ст.
Сын: Победин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Победин Алексей Никитич
Ореховня, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Победин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
01.09.1960 ст.
Сын: Победин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Победин Алексей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно