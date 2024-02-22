Победина (Смирнова) Глафира Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победина (Смирнова) Глафира Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1869 ст.

Сын: Победин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Победин Алексей Никитич

Ореховня, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.01.1878 ст.

Сын: Победин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Победин Алексей Никитич

Костино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1960 ст.

Сын: Победин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Победин Алексей Никитич

Костино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Победин Алексей Никитич

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