Путилова (Бушланова) Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти06.07.1910
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Бушланов Степан Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Егоров
Бракосочетание
02.02.1853
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
12.07.1860
Отец ребёнка: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров
Рождение ребёнка
04.03.1862
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров
Рождение ребёнка
22.05.1871
Дочь: Каргапольцева? Ефросинья Козмина
Отец ребёнка: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров
Смерть
06.07.1910
80 лет от старости