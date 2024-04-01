Путилова (Бушланова) Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилова (Бушланова) Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

06.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Бушланов Степан Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1853

Муж: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
12.07.1860

Сын: Путилов Михаил Козмин

Отец ребёнка: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров

Рождение ребёнка
04.03.1862

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров

Рождение ребёнка
22.05.1871

Дочь: Каргапольцева? Ефросинья Козмина

Отец ребёнка: Путилов Косма Казак Ст. Рявкинской Федоров

Смерть
06.07.1910
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
80 лет от старости
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