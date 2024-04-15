Степанкина Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Сын: Степанкин Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Степанкин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: (Степанкина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
24.02.1906

Сын: Степанкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
06.03.1912

Сын: Степанкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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