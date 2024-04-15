Степанкина Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Сын: Степанкин Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Степанкин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.04.1903
Дочь: (Степанкина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
24.02.1906
Сын: Степанкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
06.03.1912
Сын: Степанкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Степанкин Василий Евдокимович
Смерть
Неизвестно