Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Максимовна

Место рождения

Незгово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Максим Ульянович

Мать: не указана

Незгово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукъян Иванович

Бракосочетание
25.05.1827 ст.

Муж: Лукъян Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Лукъяновна

Отец ребёнка: Лукъян Иванович

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно

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