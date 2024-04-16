Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Максим Ульянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукъян Иванович
Бракосочетание
25.05.1827 ст.
Муж: Лукъян Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афимья Лукъяновна
Отец ребёнка: Лукъян Иванович
Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
Неизвестно