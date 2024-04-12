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(Семенюк) Феодора Трифоновна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

10.09.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1893 ст.

Отец: Семенюк Трифон Иванович

Мать: Семенюк Анастасия Андреевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
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