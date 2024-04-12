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(Семенюк) Феодора Трифоновна
(Семенюк) Феодора Трифоновна
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Древо
Место рождения
Чесновский Раковец
, Тернопільська область
Дата рождения
10.09.1893 ст.
Пол
Женский
Отец
Семенюк Трифон Иванович
Мать
Семенюк Анастасия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1893 ст.
Отец:
Семенюк Трифон Иванович
Мать:
Семенюк Анастасия Андреевна
Чесновский Раковец
, Тернопільська область
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