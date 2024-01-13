Кудинова Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1901 по 1902

Муж: Кудинов Давид Иванов

Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.

Дочь: Ольга Давидова

Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
После 1912
Рождение ребёнка
28.09.1918 ст.

Дочь: Пелагея Давидова

Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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