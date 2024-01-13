Кудинова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
С 1901 по 1902
Муж: Кудинов Давид Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Дочь: Ольга Давидова
Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов
Смерть
После 1912
Рождение ребёнка
28.09.1918 ст.
Дочь: Пелагея Давидова
Отец ребёнка: Кудинов Давид Иванов