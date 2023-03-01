Беляева Агапия (Ефимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти30.11.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Устинья Матвеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
11.05.1867
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
14.12.1869
Дочь: Лукия Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
17.04.1875
Сын: Беляев Александр Моисеевич
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
02.11.1877
Дочь: Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ольга Моисеевна
Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1909