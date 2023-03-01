Беляева Агапия (Ефимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Агапия (Ефимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

30.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Устинья Матвеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1865

Сын: Беляев Антон Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.05.1867

Сын: Беляев Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.12.1869

Дочь: Лукия Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.04.1875

Сын: Беляев Александр Моисеевич

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.11.1877

Дочь: Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Беляев Моисей Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Моисей Матвеевич

Смерть
30.11.1909
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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