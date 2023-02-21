Мазихина Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазихина Марина Александровна

Мазихина Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2000

Сын: Мазихин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.2009

Сын: Мазихин Егор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close