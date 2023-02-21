Мазихина Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.2000
Сын: Мазихин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2009
Сын: Мазихин Егор Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности