Катасонов Максим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Катасонов Федор
Бракосочетание
14.02.1886
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-292, ГААК, г. Барнаул Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Максим Феодоров Катасонов 1 брак 18 лет и того же села крестьянская дочь девица Ксения Трофимова Докучаева 1 брак 20 лет. Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно