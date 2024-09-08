Малукало Иван Касьянович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малукало Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Малукало (Якименко) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1802 ст.
Дочь: Малукало Макрина Ивановна
Мать ребёнка: Малукало (Якименко) Елена
Восприемник
29.07.1802 ст.
Емельян Нестерович Малукало
Смерть
После 1802