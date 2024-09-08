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Малукало Иван Касьянович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Малукало Касьян Константинович

Мать: Малукало Агриппина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малукало Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Малукало (Якименко) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малукало (Якименко) Елена

Рождение ребёнка
19.07.1802 ст.

Дочь: Малукало Макрина Ивановна

Мать ребёнка: Малукало (Якименко) Елена

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
29.07.1802 ст.
Покровское, Чернігівська область
Емельян Нестерович Малукало
Смерть
После 1802

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