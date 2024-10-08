Алексей Лаврентьевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Лаврентьевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лутовский Лаврентий Андреевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1846

Жена: Ульяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лутовский-Лаврушин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лаврушин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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