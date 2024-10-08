Алексей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лутовский Лаврентий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Жена: Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лутовский-Лаврушин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно