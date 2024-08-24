Коноплёва (Софронова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Софронов Пётр Антонович
Мать: Софронова Акилина
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Коноплёв Стратоник Кузьмич
Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Коноплёва Кикилия Кузьминична
Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Коноплёва Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Питолина (Коноплёва) Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич
Смерть
Неизвестно