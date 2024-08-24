Коноплёва (Софронова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Софронова) Пелагея Петровна

Место рождения

Половинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Софронов Пётр Антонович

Мать: Софронова Акилина

Половинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Коноплёв Стратоник Кузьмич

Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Коноплёва Кикилия Кузьминична

Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Коноплёва Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (Исповедные книги)
Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Питолина (Коноплёва) Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Коноплёв Козьма Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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