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Григорий Кондратов

Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кондратий Мартемьянов

Мать: Матрена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Филипова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анисья Григорьева

Мать ребёнка: Авдотья Филипова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Филипова

Смерть
Неизвестно

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