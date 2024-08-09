Григорий Кондратов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Кондратий Мартемьянов
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Авдотья Филипова
Смерть
Неизвестно