Авдотья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кондратов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анисья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кондратов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кондратов
Смерть
Неизвестно