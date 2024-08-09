Авдотья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кондратов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анисья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кондратов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кондратов

Смерть
Неизвестно

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