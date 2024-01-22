(Сидорова) Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Дарья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Матвей Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1885

Сын: Сидоров Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Сидоров Матвей Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1887

Дочь: (Сидорова) Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Сидоров Матвей Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1889

Сын: Сидоров Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Сидоров Матвей Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1894

Дочь: (Сидорова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сидоров Матвей Иванович

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