Горбунов Осип Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти22.07.1773
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Горбунов Никита Данилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Горбунов Максиммакар Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Горбунов Василий Осипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.07.1773