Горбунов Осип Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Осип Никитич

Горбунов Осип Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

22.07.1773

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Горбунов Никита Данилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Горбунов Максиммакар Осипович

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Горбунов Кузма Осипович

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Горбунов Василий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
22.07.1773

Мы используем куки для улучшения работы сайта.