Ершова Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Семён
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Ершов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Ершов Николай Ильич
Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно