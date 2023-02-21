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Ершова Ольга Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Ершов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Ершов Николай Ильич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Александра Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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