(Попова (Popoff)) Анна (Anna) Антоновна (Antoine) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова (Popoff)) Анна (Anna) Антоновна (Antoine)

Место рождения

Kars, Russia

Дата рождения

1876

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Попов Popoff Антон Феоктистов

Мать: не указана

Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лоскутов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лоскутов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Лоскутов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Смерть
Около 1918
Russia
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