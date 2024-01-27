(Попова (Popoff)) Анна (Anna) Антоновна (Antoine)
Место рожденияKars, Russia
Дата рождения1876
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Попов Popoff Антон Феоктистов
Kars, Russia
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Лоскутов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1918
Russia