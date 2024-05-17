Дрозд (Дрозденко) Игнат Федосеевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DK-V?i=794&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
23.05.1848
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC78?i=73&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.07.1849
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SV-F?i=705&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.09.1851
Сын: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Дрозденко (Носенко) Ефросинья Софроновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S6-H?cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно