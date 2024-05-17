Дрозд (Дрозденко) Игнат Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Игнат Федосеевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

20.12.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820

Отец: Дрозд (Дрозденко) Федосей Васильевич

Мать: Дрозденко (Антоненко) Варвара Семеновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DK-V?i=794&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
23.05.1848

Жена: Дрозденко (Носенко) Ефросинья Софроновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC78?i=73&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.07.1849

Сын: Дрозд (Дрозденко) Пантелеймон Игнатьевич

Мать ребёнка: Дрозденко (Носенко) Ефросинья Софроновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SV-F?i=705&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.09.1851

Сын: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Дрозденко (Носенко) Ефросинья Софроновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S6-H?cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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