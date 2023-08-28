(Мизёва) София Ерофеевна (Иерофеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891 ст.
Дата смерти10.11.1918 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1891 ст.
Отец: Мизёв Ерофей Фёдорович
Смерть
10.11.1918 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
крестьянская девица 27 лет, от чахотки Источник: ГАПК ф 719 оп 8 д. 859 № 35