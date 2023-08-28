(Мизёва) София Ерофеевна (Иерофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мизёва) София Ерофеевна (Иерофеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891 ст.

Дата смерти

10.11.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.

Отец: Мизёв Ерофей Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.11.1918 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
крестьянская девица 27 лет, от чахотки Источник: ГАПК ф 719 оп 8 д. 859 № 35
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