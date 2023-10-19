Савелова (Иванова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Иванова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Савелов Алексей Сергеевич Сергеевич

Отец ребёнка: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ивкова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1895
Орёл, город Орёл, Орловская область
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