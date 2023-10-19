Савелова (Иванова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Савелов Алексей Сергеевич Сергеевич
Отец ребёнка: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ивкова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Савелов Сергей Дмитриевич Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1895
Орёл, город Орёл, Орловская область