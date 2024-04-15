Вислов Петр Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Вислов Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вислова Дарья Киреева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Фислов Дей Петров
Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вислов Трифон Петров
Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вислов Егор Петров
Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вислов Ион Петров
Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева
Смерть
1805