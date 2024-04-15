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Вислов Петр Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Вислов Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислова Дарья Киреева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Фислов Дей Петров

Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вислов Трифон Петров

Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вислов Егор Петров

Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вислов Ион Петров

Мать ребёнка: Вислова Дарья Киреева

Смерть
1805

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