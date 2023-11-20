Иконникова (Фролова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1972
Дочь: Пино (Иконникова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Иконников Николай Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1977
Сын: Иконников Роман Николаевич
Отец ребёнка: Иконников Николай Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1987
Дочь: (Иконникова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Иконников Николай Павлович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край