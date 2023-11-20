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Иконникова (Фролова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

24.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1951

Отец: Фролов Иван Михайлович

Мать: Фролова (Тараканова) Анна Филипповна

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Николай Павлович

Рождение ребёнка
13.06.1972

Дочь: Пино (Иконникова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Иконников Николай Павлович

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.04.1977

Сын: Иконников Роман Николаевич

Отец ребёнка: Иконников Николай Павлович

Рождение ребёнка
09.01.1987

Дочь: (Иконникова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Иконников Николай Павлович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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