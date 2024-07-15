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Ильин Тихон

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.06.1812

Дата смерти

07.04.1854

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1790 г.р.

Жена

1808 г.р.

Дети

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1836 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1842 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1812

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрова Марина

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Гликерия

Рождение ребёнка
01.05.1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Тихонов Ксенофонт

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.03.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.03.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.02.1842

Дочь: Тихонова Агапия

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1845

Дочь: Тихонова Матрена

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.08.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Гликерия

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.04.1854

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