Ильин Тихон
Место рождения
Дата рождения16.06.1812
Дата смерти07.04.1854
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1812
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Петрова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Гликерия
Рождение ребёнка
01.05.1832
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Тихонов Ксенофонт
Мать ребёнка: Никитина Гликерия
Рождение ребёнка
01.03.1838
Рождение ребёнка
14.03.1840
Рождение ребёнка
03.02.1842
Дочь: Тихонова Агапия
Мать ребёнка: Никитина Гликерия
Рождение ребёнка
01.11.1845
Дочь: Тихонова Матрена
Мать ребёнка: Никитина Гликерия
Рождение ребёнка
18.08.1850
Смерть
07.04.1854