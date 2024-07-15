Никитина Гликерия
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семенова Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Тихон
Рождение ребёнка
01.05.1832
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Тихонов Ксенофонт
Отец ребёнка: Ильин Тихон
Рождение ребёнка
01.03.1838
Рождение ребёнка
14.03.1840
Рождение ребёнка
03.02.1842
Дочь: Тихонова Агапия
Отец ребёнка: Ильин Тихон
Рождение ребёнка
01.11.1845
Дочь: Тихонова Матрена
Отец ребёнка: Ильин Тихон
Рождение ребёнка
18.08.1850
Смерть
Неизвестно