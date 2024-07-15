Никитина Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Гликерия

Место рождения

Новое Ищеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1836 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1842 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семенова Никита

Мать: не указана

Новое Ищеряково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Тихон

Рождение ребёнка
01.05.1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Тихонов Ксенофонт

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.03.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.03.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.02.1842

Дочь: Тихонова Агапия

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1845

Дочь: Тихонова Матрена

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.08.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Тихон

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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