Шариков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шариков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарикова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарикова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарикова Антонина Александровна

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