Шариков Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарикова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарикова Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно