Шулепова (Шустова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Шустова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Муж

1805 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1801

Отец: Шустов Трофим

Мать: Шустова Феврония

Бракосочетание
25.01.1822

Муж: Шулепов Александр

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:[По женихе:] того ж прихода разных деревень: Иван, Василий, Афанасий Шулеповы, Унинскаго прихода Севастиан Кривцов и поневестница Аннна Василиева дочь Мойсея Чернышева жена.
Рождение ребёнка
23.02.1833

Дочь: Шулепова (Шулепова) Евдокия

Отец ребёнка: Шулепов Александр

Смерть
Неизвестно

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