Шулепова (Шустова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1801
Отец: Шустов Трофим
Мать: Шустова Феврония
Бракосочетание
25.01.1822
Муж: Шулепов Александр
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:[По женихе:] того ж прихода разных деревень: Иван, Василий, Афанасий Шулеповы, Унинскаго прихода Севастиан Кривцов и поневестница Аннна Василиева дочь Мойсея Чернышева жена.
Рождение ребёнка
23.02.1833
Дочь: Шулепова (Шулепова) Евдокия
Отец ребёнка: Шулепов Александр
Смерть
Неизвестно