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Андрияшенко Емельян Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.08.1898 ст.

Дата смерти

28.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898 ст.

Отец: Андрияшенко Андрей Митрофанович

Мать: Андрияш Христина Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-N?i=98&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.02.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-9?i=395&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
Неизвестно
на кладбище д.Кровной
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