Андрияшенко Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1898 ст.
Дата смерти28.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-N?i=98&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.02.1900 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-9?i=395&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
Неизвестно
на кладбище д.Кровной