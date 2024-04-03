Гусева Пелагея Ивановна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1851

Сын: Гусев Кондрат Яковлев

Отец ребёнка: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов

Рождение ребёнка
25.08.1852

Сын: Гусев Александр Яковлев

Отец ребёнка: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов

Рождение ребёнка
12.02.1855

Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов

Смерть
Неизвестно

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