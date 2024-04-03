Гусева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1851
Отец ребёнка: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов
Рождение ребёнка
25.08.1852
Отец ребёнка: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов
Рождение ребёнка
12.02.1855
Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов
Смерть
Неизвестно