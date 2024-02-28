Кошкарова Марина Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти29.01.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1783
Рождение ребёнка
28.01.1786
Дочь: Пашнина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
01.01.1788
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Смерть
29.01.1791