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Кошкарова Марина Радионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

29.01.1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1783

Муж: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
28.01.1786

Дочь: Пашнина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
01.01.1788

Сын: Пашнин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Смерть
29.01.1791

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