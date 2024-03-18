Фомина Андросюк Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Виктор Геннадьевич
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Виктор Геннадьевич