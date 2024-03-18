Фомина Андросюк Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Андросюк Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Андросюк Павел Викторович

Мать: Андросюк Воробьева Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Виктор Геннадьевич

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Виктор Геннадьевич

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Виктор Геннадьевич

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