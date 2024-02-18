Торопов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турко Елена
Рождение ребёнка
06.01.2001
Сын: Торопов Степан
Мать ребёнка: Турко Елена
Рождение ребёнка
14.05.2004
Сын: Торопов Егор
Мать ребёнка: Турко Елена
Рождение ребёнка
14.01.2011
Дочь: Торопова Людмила
Мать ребёнка: Турко Елена