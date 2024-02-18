Торопов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Евгений

Торопов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турко Елена

Рождение ребёнка
06.01.2001

Сын: Торопов Степан

Мать ребёнка: Турко Елена

Рождение ребёнка
14.05.2004

Сын: Торопов Егор

Мать ребёнка: Турко Елена

Рождение ребёнка
14.01.2011

Дочь: Торопова Людмила

Мать ребёнка: Турко Елена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.