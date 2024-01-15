Пугина (Кручинина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугина (Кручинина) Анастасия Ивановна

Пугина (Кручинина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у жениха третий брак, у невесты - второй. | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
14.12.1878

Дочь: Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1882

Сын: Пугин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close