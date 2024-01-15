Пугина (Кручинина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1878
Муж: Пугин Фёдор Прохоров
у жениха третий брак, у невесты - второй. | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
14.12.1878
Дочь: Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
13.05.1882
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Смерть
Неизвестно