Муронцов Антоний Иосифович (Осипович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1838
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Муронцова Пелагея Ставровна
Рождение ребёнка
30.01.1840
Дочь: Клеопатра Антоновна
Мать ребёнка: Муронцова Пелагея Ставровна
Работа или профессия
Неизвестно
1838- штабс-капитан Замосковского? полка