Муронцов Антоний Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муронцов Антоний Иосифович (Осипович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1838

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Муронцова Пелагея Ставровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.01.1840

Дочь: Клеопатра Антоновна

Мать ребёнка: Муронцова Пелагея Ставровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
1838- штабс-капитан Замосковского? полка
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