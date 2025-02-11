Журавлев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Журавлев Михаил

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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