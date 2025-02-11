Журавлев Михаил
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Синдюкова) Екатерина Ильинична
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область