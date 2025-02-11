Лешин Артемий Иванов
мужской, родился 1831, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Иван Тимофеев1811 г.р.
МатьЛешина Анна Егорова1810 г.р.
Супруги
Дети
Лешин Михаил Артемьевич1855 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лешин Иван Тимофеев
Мать: Лешина Анна Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шестаева (Лешина) Неонилла Артемьевна
Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Лешина) Анисья Артемьевна
Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно