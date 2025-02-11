Лешин Артемий Иванов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Артемий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Иван Тимофеев1811 г.р.
Мать
Лешина Анна Егорова1810 г.р.
Супруги
Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна1827 г.р.
Дети
Шестаева (Лешина) Неонилла Артемьевна1850 г.р.
Лешин Михаил Артемьевич1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лешин Иван Тимофеев

Мать: Лешина Анна Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешин Стефан Артемьевич

Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

79

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шестаева (Лешина) Неонилла Артемьевна

Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лешин Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лешина) Анисья Артемьевна

Мать ребёнка: Лешина (Плешакова) Анастасия Мироновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Смерть
Неизвестно

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