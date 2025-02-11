(Сараева) Матрёна Степанова
женский, родилась 21.03.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 23.10.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСараев Степан Фролов1840 г.р.
МатьСараева Матрена / Марфа ТрифоноваОколо 1841 г.р.
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Рождение
21.03.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
22.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.10.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область