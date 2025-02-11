(Сараева) Матрёна Степанова 21.03.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сараева) Матрёна Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.03.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 23.10.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сараев Степан Фролов1840 г.р.
Мать
Сараева Матрена / Марфа ТрифоноваОколо 1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1876

Отец: Сараев Степан Фролов

Мать: Сараева Матрена / Марфа Трифонова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
22.03.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
23.10.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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