Кириленко / Кириченко / Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Георгий Васильевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки

Дата рождения

Около 04.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1822

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Мать: Кириченко/кириленко/ Мария Никитична

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Крещение
Около 05.02.1822
Восприемники: Крестьяне д.Саливонки: Трифон Данилович Тонковяз и Параскева Константиновна-жена Семиона Пурика
Смерть
Неизвестно
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