Кириленко / Кириченко / Георгий Васильевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Дата рожденияОколо 04.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1822
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Крещение
Около 05.02.1822
Восприемники: Крестьяне д.Саливонки: Трифон Данилович Тонковяз и Параскева Константиновна-жена Семиона Пурика
Смерть
Неизвестно