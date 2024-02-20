Кириченко/Кириленко/ Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко/Кириленко/ Мария Никитична

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Бракосочетание
После 1820

Муж: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Рождение ребёнка
Около 04.02.1822

Сын: Кириленко / Кириченко / Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Смерть
Неизвестно
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