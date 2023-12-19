Клюшева -- Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти06.12.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бородина -Клюшева- Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Клюшев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Клюшев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюшев Семен Иванович
Смерть
06.12.1860