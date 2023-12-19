Клюшева -- Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюшева -- Анна Ивановна

Клюшева -- Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

06.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бородина -Клюшева- Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Клюшев Семен Иванович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Клюшев Никифор Семенович

Отец ребёнка: Клюшев Семен Иванович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшев Андрей Семенович

Отец ребёнка: Клюшев Семен Иванович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.12.1860
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close