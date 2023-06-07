Глушко Валерий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко Валерий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Около 2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1971

Жена: Глушко Ольга Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушко Ольга Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Около 2001
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Редаково
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