Глушко Валерий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиОколо 2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1971
Жена: Глушко Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глушко Ольга Алексеевна
Смерть
Около 2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Редаково