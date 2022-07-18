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Кошкин Михаил Яковлевич

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Александра Степановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кошкина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Александра Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Кошкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кошкина Александра Степановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1941

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