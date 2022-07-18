Кошкин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кошкина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Александра Степановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Кошкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кошкина Александра Степановна
Смерть
1941