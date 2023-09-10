Полунина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полунин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Полунин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Полунина Валя Александровна
Отец ребёнка: Полунин Александр
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Полунина Маруся Александровна
Отец ребёнка: Полунин Александр
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь: Полунина Александра Александровна
Отец ребёнка: Полунин Александр
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Полунина Любовь Осиповна
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Осип
Смерть
Неизвестно