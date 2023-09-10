Полунина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Полунин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Полунина Валя Александровна

Отец ребёнка: Полунин Александр

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Полунина Маруся Александровна

Отец ребёнка: Полунин Александр

Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Полунина Александра Александровна

Отец ребёнка: Полунин Александр

Рождение ребёнка
1946

Сын: Полунин Виктор Осипович

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1947

Сын: Полунин Василий Осипович

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Полунина Любовь Осиповна

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1958

Сын: Полунин Иван Осипович

Отец ребёнка: Осип

Смерть
Неизвестно

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