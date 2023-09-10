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Полунин Василий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Осип

Мать: Полунина Ольга

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