Клыков Андрей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
Отец: Клыков Валентин
Мать: Клыкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1992
Дочь: Клыкова Виктория (Амина) Андреевна
Мать ребёнка: Клыкова (Тен) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
24.02.1998
Дочь: Клыкова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Клыкова (Тен) Елена Даниловна