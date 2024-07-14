Клыков Андрей Валентинович 14.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клыков Андрей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: Клыков Валентин

Мать: Клыкова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клыкова (Тен) Елена Даниловна

Рождение ребёнка
24.05.1992

Дочь: Клыкова Виктория (Амина) Андреевна

Мать ребёнка: Клыкова (Тен) Елена Даниловна

Рождение ребёнка
24.02.1998

Дочь: Клыкова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Клыкова (Тен) Елена Даниловна

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