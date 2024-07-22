Виштакалюк Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виштакалюк Яков

Место рождения

Коржовый Кут, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коржовый Кут, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виштакалюк Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виштакалюк Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виштакалюк Макар Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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