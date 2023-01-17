село Коржовый Кут, село Коржовый Кут, Черкаська область (на 2018) — Familio

Коржовый Кут

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Оксанинская волость
1263. Коржевой Кут, село бывшее владельческое, при речке Ятране, дворов 61, жителей 372, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница, пивоваренный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Оксанинская волость
Коржевый-Кут село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27758Коржовий Кутселоцентр сільської радир-н Уманськийсільрада Коржовокутська
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