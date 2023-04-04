Ильинский Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1838
Дата смерти09.08.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1838
Отец: Казмин Борис Матфеев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.10.1860
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
приходской пономарь Покровской церкви г.Лебедянь
Смерть
09.08.1866