Ильинский Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1838

Дата смерти

09.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1838

Отец: Казмин Борис Матфеев

Мать: Казмина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
03.10.1860

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
приходской пономарь Покровской церкви г.Лебедянь
Смерть
09.08.1866
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