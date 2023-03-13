Бондаренко - Дземуж (Боднарчук) Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко - Дземуж (Боднарчук) Степан Федорович

Место рождения

Кузьмина Гребля, Черкаська область

Дата рождения

09.08.1787 ст.

Дата смерти

08.10.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмина Гребля, Черкаська область
Бракосочетание
15.11.1811 ст.

Жена: Боднарчук (Ткач) Феврония Климовна

Кузьмина Гребля, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1819 ст.

Дочь: Гоменюк (Дземуж) Евгения Степановна

Мать ребёнка: Боднарчук (Ткач) Феврония Климовна

Кузьмина Гребля, Черкаська область
Смерть
08.10.1848 ст.
Кузьмина Гребля, Черкаська область
Холера

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