Бондаренко - Дземуж (Боднарчук) Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения09.08.1787 ст.
Дата смерти08.10.1848 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1787 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1811 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1819 ст.
Дочь: Гоменюк (Дземуж) Евгения Степановна
Мать ребёнка: Боднарчук (Ткач) Феврония Климовна
Смерть
08.10.1848 ст.
Холера